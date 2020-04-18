











واحدة من عمالقة الفن في السينما المصرية، وإحدى الرائدات اللاتي أثرن في الحياة الفنية، تميزت بأدوارها التي أجادتها بشكل بارع، كما تميز وجهها بملامح الأمومة الدافئة وصوتها الحنون حتى اشتهرت بلقب "أم الجميع"، "ست الحبايب"، وهي الفنانة عزيزة حلمي.كانت الفنانة عزيزة حلمي، أول فنانة مصرية وعربية تجسد شخصية السيدة مريم العذراء أم المسيح، وذلك في فيلم "حياة وآلام السيد المسيح" مع المخرج محمد عبد الجواد.قدمت مصر فيلمًا عن السيد المسيح قبل 62 عامًا من الآن، شارك فيه نجوم مصريون وقدم بموافقة من الأزهر الشريف وقتها كما لاقى استحسان الجمهور المصري، ولم يلق اعتراضًا من جانب الكنيسة المصرية ."حياة وآلام السيد المسيح" هو فيلم إيطالي قدم في نهاية الأربعينيات من القرن الماضي ، وبعد عدة سنوات عرض في مصر.الفيلم تم تحويله إلى النسخة المصرية عن طريق الدوبلاج، وتمت الإستعانة بمجموعة من أكبر نجوم الفن في مصر، تم طبعه وتحميضه بمعامل واستوديوهات الأهرام.وذهبوا لأحد مراكز الدبلجة الشهيرة وقتها وقاموا بعمل دوبلاج للفيلم باللهجة المصرية، وشارك فيه أحمد علام، فى دور السيد المسيح، عزيزة حلمي، في دور السيدة مريم العذراء، سميحة أيوب في دور مريم المجدلية، سعد أردش، بدور الفريسي، توفيق الدقن بدور قيافا، عبدالعليم خطاب في دور بطرس، إستيفان روستي، في دور المولود أعمى، عبدالسلام محمد، في دور المفلوج الذي صنع معه المسيح المعجزة رغم أن مشهده لم يتجاوز العشرين ثانية، ومن إخراج محمد عبدالجواد.