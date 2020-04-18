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خاص- باسم مغنية لـ"الفجر الفني": أزمة "كورونا" أدت لتقليص دوري في "النهاية".. وهذه تفاصيل الشخصية

السبت 18/أبريل/2020 - 04:56 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أثار النجم اللبناني باسم مغنية، ضجة كبيرة وذلك بعدما أعلن عن تحويل دوره في مسلسل "النهاية" من بطل إلى ضيف شرف، وكان السبب هو أزمة فيروس "كورونا" وغلق المطارات بسببها.

وقال باسم في تصريح خاص لـ "الفجر الفني": "دوري في مسلسل (النهاية) كان رئيسي ومفصلي ومحوري وهو الذي سيقلب أحداث العمل من الخير إلى الشر وقمت بتصوير جزء من مشاهدي في مصر حوالي 30 % من المشاهد، وبعدها سافرت إلى بيروت".

وأضاف مغنية، بعدما وصلت إلى بيروت تم إغلاق المطارات في لبنان ومصر بسبب أزمة تفشي فيروس "كورونا"، وهذا منعني من استكمال تصوير مشاهدي معهم في مصر، وأمكث في بيروت منذ 43 يومًا.

وتابع باسم حديثه بالطبع، اضطر القائمين على العمل وذلك بعدما اتناقشنا سويًا إلى إيجاد حلول درامية لهذه المشكلة، وتم تقليص دوري بعدما كنت من أبطال العمل أصبحت ضيف شرف.

أما عن تفاصيل الشخصية، كشف مغنية، أنه يجسد دور أدهم وهو صديق يوسف الشريف منذ الطفولة، وبعدها يتقابلا بعد ذلك، وحينها سيكون هدف أدهم هو أن يأذي صديقه ليكسب أشياء كثيرة من وراء ذلك وسيقوم بتحويل الأحداث من الخير إلى الشر.

جدير بالذكر أن باسم مغنية يحصد حاليًا ثمار نجاح شخصية المحقق جاد حرب والذي قدمها في المسلسل اللبناني سر، وتشاركه البطولة الفنانة داليدا خليل والفنان القدير بسام كوسا والفنان اللبناني وسام حنا ومن إخراج مروان بركات.




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