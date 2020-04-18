الشركة المنتجة لـ"لما كنا صغيرين" تنشر أفيشات المسلسل

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طرحت الشركة المنتجة لـ"لما كنّا صغيرين" الملصق الدعائي للمسلسل عبر الصفحة الخاصة بها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



تدور الأحداث في إطار تشويقي، حيث يتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.



‏‎"لما كنا صغيرين" بطولة النجوم محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج ،المسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.



كما انتهت الشركة من تصوير اكثر من ٦٠ ٪؜ من مشاهد المسلسل ويجري استكمال باقي المشاهد للحاق بالسباق الرمضاني 2020 لعرضه علي قنوات الحياة و dmc والتلفزيون المصري .



