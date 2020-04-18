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النقاز يواصل التصعيد

السبت 18/أبريل/2020 - 06:17 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

أعلن التونسي حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك السابق، عزمه التقدم بشكوى جديدة ضد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، جاء ذلك بسبب تصريحاته الأخيرة.


مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحاته الاخيرة كان قد أوضح أن التونسي حمدي النقاز، قد حصل على مستحقاته كاملة، بل وحصل على مبلغ مقدم كان موعده في يناير من العام الجاري، واصفا النقاز بـ "ناكر للجميل" بفضل ما فعله معه.


فيما أشار رئيس نادي الزمالك إلى أن المستندات التي تثبت حق الزمالك وموقفه القانوني القوي في قضية التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق ، اختفت من الملف في الاتحاد الدولي " فيفا " بفعل فاعل، مؤكدا أن هناك رشوة قد دفعت من أجل ذلك.


وشدد على أن الورقة التي يدعي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق، امتلاكها وتفيد بحصوله علي مستحقاته من الزمالك بصفة شهرية " مزورة".


وقام النقاز بنشر "ستوري" عبر موقع التواصل إنستجرام، مؤكدا خلالها التقدم بشكوى جديدة في لجنة الأخلاقيات، بعد اتهامه بتقديم رشوة لصالح الفيفا.


جدير بالذكر أن حمدي النقاز كان قد حصل على حكم سابق بأحقيته في الحصول على مليون و250 ألف دولار كتعويض له بعد فسخ تعاقده مع الزمالك من جانب واحد.

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