الزمالك يحسم موقف أحمد فتوح





قرر مسئولو نادي الزمالك استعادة لاعب فريقه الأول لكرة القدم أحمد فتوح، المعار لصفوف سموحة، خلال منافسات الموسم المقبل.





وأوضحت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، لديها ثقة كبيرة في إمكانيات أحمد فتوح.





أحمد فتوح ظهر بشكل مميز وتألق مع سموحة والمنتخب المصري الأوليمبي قبل فترة توقف النشاط الرياضي بمصر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وتجدر الإشارة إلى أن أحمد فتوح يدخل في منافسة قوية خلال الموسم المقبل مع الثنائي عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.