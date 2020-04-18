أخر تطورات انتقال نيمار لبرشلونة





ذكرت تقارير صحفية اليوم الجمعة ، عن تطورات انتقال نيمار جونيور لاعب نادي باريس سان جيرمان ،الي نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .





وأشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو"،ان إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي ،ينوون الدخول في صفقات تبادل ية مع برشلونة ، حال انضمام نيمار جونيور للفريق الكاتالوني .





وتنوي إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الحصول علي لاعبين فرنسين ،امثال صامويل اومتيتي وعثمان ديمبيلي وكلير توديبو ضمن صفقة انتقال نيمار لبرشلونة .





وأوضحت الصحيفة أن نادي برشلونة الإسباني تقدم بعرض رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ،كان يتضمن حصول باريس سان جيرمان علي 130 مليون يورو ،بالإضافة إلي ايفان راكيتتش وكلير توديبو ضمن الصفقة .







ويرفض عثمان ديمبيلي فكرة الرحيل عن نادي برشلونة ،لكنه يأمل في المشاركة في اليورو المقبل ، وهو الأمر الذي يدفعه للرحيل عن النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة .





أما بالنسبة لصامويل اومتيتي فإنه ينوي الحصول علي فرصة المشاركة بشكل أساسي ، إلا أن المهمة تبدو صعبة في وجود مواطنه كليمنت لينجليت ، وهو الأمر الذي يصعب من بقاء اللاعب في صفوف برشلونة .