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بيلوتي معروض على ريال مدريد في الصيف

السبت 18/أبريل/2020 - 06:29 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
تحدثت تقارير إعلامية إسبانية مساء اليوم الجمعة على تفكير إدارة ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.


ريال مدريد يبحث ضم أندريا بيلوتي مهاجم تورينو

وذكر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو الإيطالي يفكر بالرحيل عن صفوف فريقه والانتقال لخطوة أكبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأوضح الموقع الإسباني أن وكلاء صاحب الـ26 عامًا، قاموا بعرضه على ريال مدريد، في ظل التقارير التي تتحدث عن استمرار ريال مدريد بالبحث عن مهاجم جديد.


ويملك بيلوتي عقدًا مع تورينو الإيطالي حتى صيف عام 2021، وتقدر قيمته السوقية حاليًا بـ70 مليون يورو، ومن المتوقع أن تنخفض بسبب الأزمة الاقتصادية بفعل انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من بلدان العالم.

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