عاجل.. فيروس "كورونا" يفجع راغب علامة

















كشفت ميرفت ترمس، ابنة شقيقة الفنان اللبناني راغب علامة، إنها قد أصيبت بفيروس "كورونا" وذلك بالرغم من أنها من أكثر الأشخاص الذين التزموا بالتعليمات الصحية منذ تفشي الفيروس، حيث جلست في بيتها واتبعت إجراءات العزل الذاتي والتباعد الاجتماعي.وقالت في مقطع صوتي مسجل خاص عبر برنامج منصات على شاشة "سكاي نيوز عربية" إنها بدأت تشعر بصداع وأعراض خفيفة فاتصلت بالطوارئ وذهبت لإحدى المستشفيات.وأضافت أنها لم تتخيل ان الأعراض التي تعانيها ستشخص في النهاية إصابتها بمرض (كوفيد - 19) قائلة: "كنت أعتقد أن ما أعانيه بسبب الضغوط أو حساسية، لكن الأطباء قالوا إن هذه العوارض الخفيفة تعني الإصابة بكورونا، لكنني لست في حاجة للعزل بالمستشفى".وتابعت أنها عادت إلى منزلها، والتزمت بالأدوية الموصوفة لها وأضافت إليها مكملات غذائية لتقوية مناعتها، موضحة: "لكن لم تتحسن حالتي، واجهت صعوبة في التنفس، كنت أنام 15 ساعة من شدة التعب وأوجاع الجسم (..) ازدادت العوارض سوءا، لم أستطع الوقوف والمشي، عدم التركيز، وأوجاع بالجهاز الهضمي".وأردفت: وبعد 3 أسابيع خفت قوة عوارض المرض كما قل عددها، مثلما قالت ميرفت التي أضافت "مع الوقت ظننت أنني شفيت لكن العوارض كانت تظهر فجأة، وتختفي فجأة وأصابني فيروس كورونا بعوارض خفيفة، ثم اشتدت حدة المرض، فلا تستهينوا بالعوارض الخفيفة".يذكر أن ابنة شقيقة الفنان راغب علامة التي شفيت من مرض كوفيد-19 تقيم في الولايات المتحدة الأميركية من أجل الحصول على درجة الدكتوراة في دراستها.