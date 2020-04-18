الأهلي يستقر على بقاء جمعه حتى نهاية الموسم

كشفت تقارير صحفية أن جهاز كرة القدم في الأهلي استقر على منح صالح جمعة نجم الفريق فرصة ثانية وأخيرة من أجل تقييم التزامه حتى نهاية الموسم الحالي وذلك في حالة استئناف النشاط الرياضى.





وأكدت التقارير الصحفية أن ا لأهلى سيتجه نحو استمرار صالح جمعه ضمن صفوفه وذلك في ظل عدم وصول أي عرض رسمي من أجل الحصول على خدماته.



وأفادت التقارير الصحفية بأن جهاز كرة القدم في الأهلي يدرس مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وضع صالح جمعه تحت الاختبار حتى نهاية الموسم الحالي ومتابعته في التدريبات في المرحلة المقبلة قبل صدور قرار بشأنه.