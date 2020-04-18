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سيتين يؤكد اقترابه من الدوري المصري قبل قيادة برشلونة

السبت 18/أبريل/2020 - 06:37 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة الإسباني كشف أنه كان على وشك العمل في الدوري المصري الممتاز قبل توليه قيادة الفريق الكتالوني.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن سيتين ذكر في تصريحات لها عن تلقيه عرضًا مصريًا وأنه كان على وشك قبوله قبل أن يتولى قيادة برشلونة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن تصريحات سيتين لم تكن مفاجأة للمتابعين خاصة أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للأهلي المصري كان قد كشف عن تفاصيل هذا العرض قبل حوالي ثلاثة أشهر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن تركي آل الشيخ كان قد قال في تصريحات عبر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي في يوم 20 يناير الماضي أنه كان على وشك شراء فريق مصري لكن الأمور تعثرت، حيث اشترى تركي آل الشيخ فريق الأسيوطي سبورت في صيف 2018 وقام بتغيير اسمه إلى براميدز.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن تركي آل الشيخ كان قد صرح قبل 3 أشهر أنه اتفق مع سيتين لقيادة ذلك الفريق الذي رفض الإفصاح عن اسمه لكن تفاوض برشلونة مع سيتين أوقف المفاوضات.

وذكرت مصادر موثوقة أن تركي آل الشيخ كان يتفاوض بالفعل لشراء إف سي مصر الذي يلعب في الدوري المصري الممتاز بالإضافة إلى وادي دجلة لكنه لم يعلن عن المفاوضات بعد بيع حصته في براميدز الذي انتقلت ملكيته إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي.

يذكر أن كيكي سيتين رحل عن تدريب ريال بيتيس في يونيو 2019 وتولى القيادة الفنية لبرشلونة في 13 يناير الماضي.

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