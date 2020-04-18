لفتة إنسانية من ليدي جاجا لصالح مصابي فيروس "كورونا".. تعرف على التفاصيل









وسيشارك فى تقديم الحفل مذيعو البرامج التليفزيونية جيمى كيميل، وجيمى فالون، وستيفن كولبير



ليدي جاجا، تعتبر من أشهر النجوم في العالم التي حرصت، على توجيه بعض النصائح للجمورها في العالم من أجل فيروس كورونا، وطالبت منهم عدم الخروج من المنازل للحافظ على سلامة المواطنين.

حرصت النجمة العالمية ليدي جاجا، أن يكون لها دور كبير في مساعدة المصابين بفيروس كورونا، للتخلص من هذا الوباء الذي انتشر في العالم.وأعلنت ليدي جاجا، عن تقديمها لحفل غنائي صخم اليوم على الهواء مباشرة، مؤكدا أن التبرعات التى ستجمع من الحفل ستذهب لصالح منظمة الصحة العالمية.