أرقام وليد سليمان من الأهلي هذا الموسم

يقدم صانع ألعاب الأهلي وليد سليمان، موسماً مميزاً مع الفريق، خلال الموسم الجاري، قبل التوقف بسبب كارثة كورونا.















واستحق وليد سليمان إشادة مدربه السويسري رينيه فايلر في عدة مناسبات، لتقرر إدارة النادي تجديد تعاقده، والذي ينتهي خلال الموسم الحالي.







وأصبح سليمان اللاعب الوحيد الذي سيبقى مع الأهلي خلال الموسم القادم بين لاعبي الرباعي الكبير، حيث رحل الثنائي شريف إكرامي وأحمد فتحي لنادي بيراميدز، في الوقت الذي يدرس حسام عاشور قائد الفريق تحديد موقفه النهائي بين الإعتزال أو الذهاب لنادي آخر.









كشف حساب وليد سليمان لهذا الموسم









وخلال الموسم الجاري 2019/2020 قبل توقفه، خاض وليد سليمان 24 مباراة مع الفريق بجميع البطولات، سجل خلالها 9 أهداف ولم يصنع أي هدف، بمجموع دقائق لعب بلغت 856 دقيقة.











وضمن بطولة الدوي المصري الممتاز، لعب سليمان 15 مباراة، بمجموع دقائق 489 دقيقة، سجل خلالها 6 أهداف.









وفي بطولة كأس مصر، لعب سليمان مباراة واحدة بمجموع دقائق 45 دقيقة، لكنه لم يتمكن من صناعة أو تسجيل أي هدف.









وفي بطولة دوري أبطال أفريقيا، خاض سليمان 8 مباريات بمجموع دقائق لعب بلغت 322 دقيقة، وتمكن من تسجيل 3 أهداف.