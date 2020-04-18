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شديد البرودة وشبورة ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت

السبت 18/أبريل/2020 - 07:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 18 أبريل 2020، على مدن ومحافظات مصر. 

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:
يسود منطقة القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، بينما يسود منطقة الوجه البحري طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

طقس مناطق السواحل
يسود منطقة السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، أما في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

سيناء والصعيد
ويسود في منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، بينما يسود منطقة شمال الصعيد طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة على مناطق متفرقة، فيما يسود منطقة جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة فهي كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 14 والعظمى 27
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 26
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 14 والعظمى 25
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 23
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 15 والعظمى 20
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 15 والعظمى 26
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 23
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 17 والعظمى 24
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 25
درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 28
درجات الحرارة في السويس الصغرى 13 والعظمى 27
درجات الحرارة في العريش الصغرى 12 والعظمى 24 
درجات الحرارة في رفح الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 30
درجات الحرارة في نخل الصغرى 10 والعظمى 26 
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 18 والعظمى 26 
درجات الحرارة في طابا الصغرى 17 والعظمى 25 
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 10 والعظمى 24
درجات الحرارة في الطور الصغرى 17 والعظمى 27 
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 29
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 17 والعظمى 27
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 19 والعظمى 26
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 14 والعظمى 27
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 28
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 16 والعظمى 28
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 15 والعظمى 29
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 16 والعظمى 29
درجات الحرارة في قنا الصغرى 18 والعظمى 30
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 17 والعظمى 30 
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 18 والعظمى 30 
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 18 والعظمى 29 
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 15 والعظمى 30
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 21 والعظمى 27
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 21 والعظمى 27 
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 20 والعظمى 26
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 27

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