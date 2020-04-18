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بالأرقام .. أغلى 10 لاعبين في القيمة التسويقية

السبت 18/أبريل/2020 - 06:57 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
تعاني كرة القدم الأوروبية والعالمية من الشلل التام، بفضل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الإتحادات الأهلية والقارية تجميد الأنشطة الكروية منذ منتصف شهر مارس الماضي وحتى الآن، دون تحديد أي موعد محدد لإستئناف النشاط.

وتحاول كافة الإتحادات استئناف النشاط مرة أخرى، لتفادي استمرار الخسائر المالية الفادحة، والتي تتعرض لها جميع الأندية حالياً.

وأدى توقف النشاط الكروي والخسائر المالية حالياً، لإنخفاض كبير في القيمة التسويقية لجميع اللاعبين بنسب متفاوتة.

كما من المتوقع أن يمتد تأثير كورونا على سوق الإنتقالات الكروية في الصيف القادم، وسط مؤشرات تؤكد إنخفاض الصفقات المتوقعة في الدوريات الخمس الكبرى بنسب تتراوح بين 25% حتى 30%.

أغلى 10 لاعبين في العالم
وجاء ترتيب أعلى 10 لاعبين في العالم من حيث القيمة التسويقية، وفق موقع " ترانسفير ماركت " المختص بسوق الإنتقالات على النحو التالي.

1- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – 180 مليون يورو.
2- نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان) – 128 مليون يورو.
3- رحيم ستيرلنج (مانشستر سيتي) – 128 مليون يورو.
4- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) – 120 مليون يورو.
5- محمد صلاح (ليفربول) – 120 مليون يورو.
6- ساديو ماني (ليفربول) – 120 مليون يورو.
7- هاري كين (توتنهام) – 120 مليون يورو.
8- جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) – 117 مليون يورو.
9- ليونيل ميسي (برشلونة) – 112 مليون يورو.
10- ترينت ألسكندر أرنولد (ليفربول) – 99 مليون يورو.

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