من ماني لصلاح.. تبرعات لاعبي ليفربول لمحاربة فيروس كورونا





وقام لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بمساعدة سكان مركز بسيون مسقط رأسه وقريته بأطنان من المواد الغذائية من خلال مؤسسته الخيرية حيث قرر توزيعها فورا تخفيفا على السر لمواجهة فيروس كورونا ‏وتم توزيع المواد الغذائية للمساهمة في مساعدة عدد كبير من الأسر المتضررة بسبب الفيروس حيث تم إصابة 7 من أبناء بسيون بالفيروس المستجد.





بينما تبرع اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي لمصابي فيروس كورونا المستجد في بلده السنغال بمبلغ قدره 45 ألف يورو كمساهمة لعلاج مرضى فيروس كورونا في السنغال.