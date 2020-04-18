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من ماني لصلاح.. تبرعات لاعبي ليفربول لمحاربة فيروس كورونا
السبت 18/أبريل/2020 - 07:00 ص
علي ماهر حلمي
تبرع اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي لبلده السنغال لمحاربة انتشار فيروس كورونا الجديد وعلي نفس الخطي قرر النجم الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي مساعدة أهل قريته بالعديد من المواد الغذائية لمحاربة فيروس كورونا الجديد الذي انتشر في العالم.
وقام لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بمساعدة سكان مركز بسيون مسقط رأسه وقريته بأطنان من المواد الغذائية من خلال مؤسسته الخيرية حيث قرر توزيعها فورا تخفيفا على السر لمواجهة فيروس كورونا وتم توزيع المواد الغذائية للمساهمة في مساعدة عدد كبير من الأسر المتضررة بسبب الفيروس حيث تم إصابة 7 من أبناء بسيون بالفيروس المستجد.
بينما تبرع اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي لمصابي فيروس كورونا المستجد في بلده السنغال بمبلغ قدره 45 ألف يورو كمساهمة لعلاج مرضى فيروس كورونا في السنغال.
يذكر أن فيروس كورونا المستجد تسبب في وقف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم لأجل غير مسمى بعد انتشاره خلال الشهر الماضي أبرزها الدوريات الأوربية الكبري بالإضافة إلي بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الاوربي بينما تم تأجيل العديد من البطولات القارية مثل بطولة كأس الأمم الأوروبية وكأس امريكا الجنوبية كوبا امريكا وأولمبياد طوكيو لتقام في صيف 2021 بدلا من صيف 2020