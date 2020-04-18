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مصير الدوري الإنجليزي

السبت 18/أبريل/2020 - 07:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
تسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد في تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الذي توقف بعد الانتشار الواسع لهذا اللوباء العالمي في جميع دول العالم.

وأوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم المعروف (الفيفا) كافة الاتحادات المحلية بتأجيل جميع المباريات في العالم خوفًا على أفراد المنظومة من الاعبين والجماهير من فيروس كورونا المميت.

وكشفت وسائل إعلام بريطانية أن مسئولي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز عقدوا اجتماعًا من أجل مُناقشة موعد استئناف الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بأن الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين أعضاء الأندية العشرين ناقش الحلول المختفة حول المواعيد المُحتملة الجديدة وجاءت نتائجه كالتالي:-

- تم تأجيل الدوري الإنجليزي لأجل غير مسمى ولن يتم استئنافه إلا عندما يكون الوضع آمنًا بسبب انتشار فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد الواسع في إنجلترا ولاسيما إصابة رئيس الوزراء البريطاني بالفيروس المميت.

- تم اقتراح ضرورة إنهاء الموسم قبل 30 يونيو المقبل وقد تراجعت عنه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مؤكدة أنّ القرار أصبح الآن أنّ تكون الأندية ملزمة بإكمال الموسم دون تحديد موعد مُحدد بسبب خطورة فيروس كورونا.

يذكر أن ليفربول كان على بعد 6 نقاط فقط من حسم لقب بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد غياب دام ثلاثين عامًا وإلغاء البطولة يعني ضيع حلم التتويج الغائب عن صفوف الريدز حيث تصدر رفاق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول جدول الدوري بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.

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