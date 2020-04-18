نجوم مهددون بالاعتزال في حال استمرار أزمة كورونا عالميا



يسيطر الغموض على مستقبل كرة القدم، وذلك بعد تعليق أغلب الأحداث الرياضية العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مما قد يجبر عددا من نجوم كرة القدم للإنهاء مسيرتهم الكروية مبكرًا.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير النجوم المهددون بالاعتزال في حال استمرار أزمة كورونا عالميا:-





زلاتان إبراهيموفيتش



قد ينهي فيروس كورونا مشوار النجم السويدي إبراهيموفيتش الآن؛ بسبب الظروف التي تحيط باللاعب، حيث ينتهي عقده مع ميلان في بداية الصيف، ويبدو أن التجديد أمر غير محتمل، بعدما قرر المهاجم صاحب الـ38 عامًا الإعتزال في نهاية الموسم الجاري.





كارلوس تيفيز



من المتوقع أن يقرر الأرجنتيني كارلوس تيفيز "36 عاما"، مهاجم فريق مانشستر يونايتد السابق، و نادي بوكا جونيورز حاليا، الإعتزال في حال استمرار توقف منافسات كرة القدم في الأرجنتين، وحول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا، خاصة بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.





مسعود أوزيل



قد يضطر نادي أرسنال الإنجليزي التخلي عن أوزيل بفسخ عقده، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي، والتي ستمنعه من التجديد للاعب، خاصة أنه يعد من اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز.





ولم يعد اوزيل خيارا محببا للأندية، بسبب مشاكله المتتكررة، والتي تتعلق بالانضباط، مما قد يضطره لإنهاء مشواره الكروي مبكرا.





ناني



تهدد الأزمة المالية التي يمر بها نادي أورلاندو سيتي الأميركي، مستقبل النجم البرتغالي ناني، والذي يتقاضى راتبا ضخما، سيدفع النادي للتخلي عنه، ما يعني أن أزمة كورونا ستضطر ناني للإعتزال بعد مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية.