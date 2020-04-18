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مدرب برشلونة يحذر من الاستعجال في عودة الدوري الإسباني

السبت 18/أبريل/2020 - 07:32 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد كيكي سيتين مدرب فريق برشلونة الإسباني، أن حياة الانسان أهم من كرة القدم وأي نشاط ترفيهي، والأزمة التي يعاني منها العالم حالياً لابد من التخلص منها بشكل كامل قبل التفكير في عودة النشاط الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.


وقال سيتين في تصريحات لصحيفة سود دويتشه تسايتونغ في عددها الصادر اليوم السبت: "ما هو الأكثر أهمية؟ الأموال؟ أم الصحة. لذلك أنا أقول سأعطيك أموالي".


وأضاف: "هل يعوض المال إذا، دعنا نقول، أصبت عمتي الكبيرة؟ وأنا وحيد هنا. حول الفريق هناك أيضاً العاملين الذين يضعون أدوات التدريب، الذين ينقلوننا مثل السائقين، من يطهون لنا، وهؤلاء لديهم أيضاً عائلات".


وقال المدير الفني إن أبعاد أزمة فيروس كورونا تتجاوزنا جميعاً.


وأضاف: "لا يوجد شيء أهم من الحياة والصحة. سيتحمل العالم كله عواقب هذه الأزمة، بما في ذلك كرة القدم. إذا كانت المباريات تعني المجازفة، سأرفضها".

يذكر أن إسبانيا من أكثر الدول تأثراً بفيروس كورونا المستجد.

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