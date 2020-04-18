لافتة طيبة من دروجبا تجاه موطنه

ساهم ديديه دروجبا نجم تشيلسي ومنتخب كوتديفوار السابق، في الحملات المناهضة لأضرار فيروس كورونا المتفشي من خلال المساهمة في التبرعات في ساحل العاج لمساعدة الاسر الفقيرة في تخطي الأزمة.





وقال دروغبا المتوج بلقب دوري ابطال أوروبا عام 2012 مع النادي اللندني "إنه الوقت لإظهار التضامن والرحمة ولمساعدة الناس الأكثر فقرا"٬ مشددا على أنه يحمل "مسؤولية مدنية".





وتابع لاعب مرسيليا الفرنسي السابق "لا يمكن للجميع تحمّل البقاء في الحجر الصحي لعدة أسابيع. الحياة اليومية للشاب الافريقي ليست ذاتها للشاب الفرنسي".





وقال منظمو الحملة أن ألف عائلة في 11 منطقة في العاصمة العاجية ستحصل على الصابون والمعقمات والأرز وزيت الطهي والسكر على مدى 11 يوما.





من جهته اعتبر أسالفو أن "تشارُك القيم مهم جدا بالنسبة للفنانين. على الثقافة أن تكون في خدمة المجتمع".





وقدّم دروغبا الاحد الفائت المستشفى الخاص بجمعيته الخيرية للسلطات العاجية من أجل تحويله الى مركز لإجراء فحوصات "كوفيد-19".





وقال المنظمون أنه خلال المرحلة الأولى التي امتدت من الثاني الى التاسع منأبريل الحالي٬ قدمت الحملة مساعدات بقيمة 150 مليون فرنك افريقي (ما يقارب 230 ألف يورو) الى خمسة آلاف عائلة.



