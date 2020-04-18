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حاكم ولاية ألاسكا الأمريكية يدرس خططاً لإعادة بدء الاقتصاد

السبت 18/أبريل/2020 - 08:06 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أصبحت ألاسكا أحدث ولاية أمريكية تناقش خططًا لإعادة فتح أبوابها بعد وباء الفيروس الجديد، حيث قال حاكم الولاية مايك دنليفي إن القادة سيتحدثون خلال عطلة نهاية الأسبوع حول كيفية إعادة بدء الاقتصاد، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

سوف يكشفون عن خطتهم لقطاع التجزئة الأسبوع المقبل. وقال في مؤتمر صحفي يوم الجمعة " سنتحدث عن بالوقت الذي سنقوم فيه بذلك يوم الاثنين".

وقال دنليفي، إن الولاية لديها معلومات وخبرة كافية مع Covid-19 للتعامل مع أي اندلاع في الحالات التي يمكن أن تحدث عندما يتم رفع أوامر الطوارئ.

وأضاف: "سننظر إلى ألاسكا كما لو كانت بلد مستقلة بذاتها"، مشيرًا إلى أن العديد من المجتمعات في الولاية معزولة للغاية بالفعل.

"إذا صادفنا احتدامًا أو تجمعًا في مكان ما، فسنصل إلى هناك بسرعة كبيرة. سنقوم بعزل تلك المنطقة. يمكن أن تكون مدينة. يمكن أن تكون مؤسسة، عمل، منطقة. "

أعلنت الدولة بالفعل أنه سيتم السماح للمقيمين بزيارات الأطباء العادية اعتبارًا من يوم الاثنين، مع اتباع الإجراءات الطبية الاختيارية الرئيسية في 4 مايو.

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ولاية ألاسكا فيروس كورونا في امريكا فيروس كورونا (كوفيد-19)

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