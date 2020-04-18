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بواتينج في طريقه إلى أرسنال

السبت 18/أبريل/2020 - 08:22 ص
بواتينج
بواتينج
الفجر الرياضي

كشفت صحيفة لو 10 سبورت، أن بواتينج سيرحل عن بايرن ميونيخ في الصيف المقبل، خاصة بعد تصريحات المدير الرياضي للعملاق البافاري، حسن صالح حميديزيتش، أنه يرغب في تجديد دماء الفريق الموسم المقبل.

 

أضافت الصحيفة: "أداء بواتينج المميز خلال مواجهة بايرن ميونيخ أمام تشيلسي في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا، والذي فاز خلاله البايرن 3-0، جعل اللاعب محط أنظار كبار الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وتابع: "آرسنال المرشح الأبرز للتعاقد مع بواتينج في الميركاتو الصيفي المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة لتشيلسي".

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بواتينج ‏بايرن ميونيخ الدوري الانجليزي ارسنال

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