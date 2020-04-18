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سنغافورة تسجل أكثر من 5000 إصابة بكورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 08:09 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس الجديد في سنغافورة 5000 شخص، وفقا لوزارة الصحة في البلاد، بعد الإبلاغ عن 623 حالة أخرى يوم الجمعة، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

وشهدت سنغافورة ارتفاعًا سريعًا في عدد الحالات بعد عودة موجة ثانية من العدوى من أجزاء أخرى من العالم.

ووفقًا للحكومة، يوجد الآن 5050 إصابة على الأقل و11 حالة وفاة بسبب الفيروس.

واحدة فقط من الحالات الجديدة يوم الجمعة كانت عدوى وافدة، تظهر أن المرض ينتشر الآن من خلال المجتمع.

وقالت وزارة الصحة في البيان الصحفي "نحن قلقون بشكل خاص من أنه من الصعب بشكل متزايد ربط الحالات الجديدة وتحديد مصدر العدوى".

"في الواقع، ارتفع عدد الحالات غير المرتبطة في المجتمع بشكل طفيف، من متوسط 19 حالة يوميًا في الأسبوع السابق، إلى متوسط 22 حالة يوميًا في الأسبوع الماضي."

وقالت الوزارة إنه من بين الحالات الجديدة المبلغ عنها، هناك 558 عاملا أجنبيا يقيمون في المهاجع.

في الأسبوع الماضي، أعلنت سنغافورة أنها ستنقل العمال الأجانب إلى ترتيبات معيشية بديلة مثل المعسكرات العسكرية والشقق الحكومية الشاغرة وسط ارتفاع في عدد الحالات.

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