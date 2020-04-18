مستشار الرئيس: هكذا يتابع السيسي أزمة كورونا

أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، بإدارة القيادة السياسية لأزمة كورونا في مصر، موضحا أن هناك متابعة دقيقة من مختلف المؤسسات للوضع.





وكشف عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع يوميا عدد الأسرة المتبقية بمستشفيات العزل، وكذلك أجهزة التنفس الصناعي.





ولفت "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن معرفة حجم إمكانياتنا لم يكن يحدث من قبل، مضيفا أن السيسي يؤكد وجود احتياطي استرتيجي من أجهزة التنفس الصناعي.





وأضاف "أول مرة نعرف عندنا إيه من إمكانيات وفين مكانها".



