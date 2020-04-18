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ترامب: يمكن فتح المدارس الأمريكية "قريبًا"

السبت 18/أبريل/2020 - 08:17 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة،أنه من الممكن فتح المدارس في البلاد "عاجلًا وليس آجلًا" - في نفس الوقت الذي قام فيه العديد من حكام الولايات بإلغاء المدارس لبقية العام الدراسي، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض يوم الجمعة ردا على سؤال حول المدارس ورعاية الأطفال "أعتقد أن المدارس ستفتح قريبًا، أعتقد أن الكثير من الحكام يتحدثون بالفعل عن فتح المدارس. وعلينا رعاية كبار السن لدينا، لأننا تعلمنا الكثير عن المرض. لقد تعلمنا الكثير عن هذا الطاعون، سنهتم بالعديد من الناس".

ولم يجب على جانب رعاية الأطفال في السؤال حيث يستعد العديد من الآباء لإمكانية العودة إلى العمل.

وتابع قائلا "أعتقد أن المدارس ستفتح عاجلًا وليس آجلًا. وأنا أفهم - بعض المحافظين يتحدثون بالفعل، ويفكرون في فتح المدارس. لدي صبي صغير يذهب إلى المدرسة، أود أن أراه يذهب إلى المدرسة. على الرغم من كون المنزل جيدًا، إلا أنه أمر رائع للغاية، لكني أرغب في أن يذهب إلى المدرسة ".

في المرحلة الأولى من خطة الإدارة لإعادة فتح الولايات المتحدة، يجب أن تظل المدارس والأنشطة الشبابية المنظمة " مغلقة". يمكن للدول التي تستوفي المبادئ التوجيهية للمرحلة الثانية إعادة فتح المدارس وتنظيم أنشطة الشباب.

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