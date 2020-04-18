رسميا.. موعد بدء تصفيات مونديال 2022

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، الحفاظ على الشكل الحالي لتصفيات كأس العالم 2022 بـ18 جولة، وبدء التصفيات بين 4 و8 سبتمبر 2020 بشكل أولي.

‏كما قرر "كونيمبول" إنهاء كوبا ليبرتادوريس وكوبا سوداميريكانا 2020 في الميدان. المسابقتان توقفت في مراحلهما الأولى بسبب جائحة فيروس كورونا.

‏وتم التأكيد على إقامة كوبا أمريكا في يونيو ويوليو 2021 في الأرجنتين وكولومبيا.