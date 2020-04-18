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رسميا.. موعد بدء تصفيات مونديال 2022

السبت 18/أبريل/2020 - 09:34 ص
مونديال قطر
مونديال قطر
الفجر الرياضي

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، الحفاظ على الشكل الحالي لتصفيات كأس العالم 2022 بـ18 جولة، وبدء التصفيات بين 4 و8 سبتمبر 2020 بشكل أولي.

 

‏كما قرر "كونيمبول" إنهاء كوبا ليبرتادوريس وكوبا سوداميريكانا 2020 في الميدان. المسابقتان توقفت في مراحلهما الأولى بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

‏وتم التأكيد على إقامة كوبا أمريكا في يونيو ويوليو 2021 في الأرجنتين وكولومبيا.

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