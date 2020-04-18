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رسميا.. موعد بدء تصفيات مونديال 2022
السبت 18/أبريل/2020 - 09:34 ص
الفجر الرياضي
قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، الحفاظ على الشكل الحالي لتصفيات كأس العالم 2022 بـ18 جولة، وبدء التصفيات بين 4 و8 سبتمبر 2020 بشكل أولي.
كما قرر "كونيمبول" إنهاء كوبا
ليبرتادوريس وكوبا سوداميريكانا 2020 في الميدان. المسابقتان توقفت في مراحلهما
الأولى بسبب جائحة فيروس كورونا.
وتم التأكيد على إقامة كوبا أمريكا في يونيو ويوليو
2021 في الأرجنتين وكولومبيا.
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