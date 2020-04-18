Advertisements

السودان يسجل 4 وفيات و30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 08:50 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 4 وفيات، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

ومنحت الحكومة السودانية، أمس الجمعة، إجازة للعاملين في القطاع العام لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك ضمن الجهود المبذولة من الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

كما قرر وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، منح إجازة للعاملين بالقطاع العام بالوزارات الاتحادية والوحدات التابعة لها وولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع، إبان فترة الإغلاق بشأن الإجراءات المطلوبة لمجابهة انتشار جائحة الكورونا.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

 

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا انتشار الفيروس السودان 4 وفيات

أخبار تهمك

عاجل.. فيروس "كورونا" يفجع راغب علامة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلي يزف بشرى سارة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

منذ حوالي 13 ساعة

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

"بالبكاء".. فنان مصري يناشد السيسي بالرجوع إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة للأهلي بشأن ضم كينو

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ فارماكولوجي: "نوع من الفيتامينات يساعد في علاج كورونا" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

سأنتقل إلى الأهلي.. الساحر البرازيلي يصدم الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

حرب صينية أمريكية.. عمرو أديب يفجر مفاجآت عن كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ يوم

الأهلي يحصل على مستحقات صفقة أجايي

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على سعر فستان عقد قران ياسمين صبري على أبو هشيمة

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

منذ يوم

"الأوقاف" تحسم أمر فتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

بسبب "كورونا".. السلطات السودانية تعلن حالة الطوارئ الصحية

بسبب كورونا.. بريطانيا تعلن إغلاقاً عامًا لمدة 3 أسابيع

ألمانيا: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 52547 وعدد الوفيات يصل إلى 389

ألمانيا تسجل 66 حالة وفاة جديدة و4751 إصابة بسبب كورونا

الأطباء الأمريكيون يعلنون نتائج أول تجارب لقاح مضاد لفيروس كورونا

جونسون: ما زلت أعاني من أعراض "كورونا".. وسأظل في العزل لفترة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:37 ص

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

11:40 م

حرب صينية أمريكية.. عمرو أديب يفجر مفاجآت عن كورونا (فيديو)

07:33 ص

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

06:21 م

عاجل.. فيروس "كورونا" يفجع راغب علامة

06:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"