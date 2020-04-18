ريال مدريد يحدد أهم صفقة في الميركاتو الصيفي

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني إلى تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك من أجل المنافسة على كافة البطولات في الموسم الجديد.

ويعد مركز المهاجم الصريح هو أحد أولويات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يعاني الفريق الملكي بشدة في هذا المركز منذ رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

واعتمد ريال مدريد على رونالدو على مدى التسع سنوات الماضية، حيث سجل اللاعب 451 هدفًا في تلك الفترة وفاز ب16 لقبًا مع اللوس بلانكوس.

وذكرت صحيفة إي إس بي إن، أن إدارة ريال مدريد ستضع كامل تركيزها في سوق الانتقالات الصيفية على ضم مهاجم في المقام الأول، حيث فشل لوكا يوفيتش في إثبات نفسه هذا العام بعد انتقاله لريال مدريد قادمًا من أينتراخت فرانفكورت.

ويطرح العديد من الأسماء في مركز المهاجم للانضمام لريال مدريد، مثل إيرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند، وبيير إيمريك أوباميانج، نجم نادي أرسنال، إضافة إلى لاعب باريس سان جيرمان، كيليان مبابي.