شاب لمحافظ البحر الأحمر: "فيها إيه يا أنكل لما نسافر" (فيديو)

شدد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على ضرورة أن يكون هناك توعية من جانب الأهالي لأبنائهم بخطورة الوضع، وأنه لا يجب أن يكون هناك تجمعات حماية لأنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا.





وأشار "حنفي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه يقف في الكمائن بنفسه، ويتحدث مع الشباب بلطف شديد، ويشرح لهم الوضع، وخطورة التجمعات.





وأضاف "فيه شاب قالي فيها إيه يا أنكل لما نسافر، قولتله يا حبيبي ارجع أقعد في بيتك".



