وكيل بول بوجبا يصدم ريال مدريد

تحددت الوجهة المحتملة القادمة لنجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوجبا، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرتبط بوجبا بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2021، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي حال موافقته.

وأعلن مينو رايولا، وكيل بوجبا، في أكثر من مناسبة نية بوجبا في الرحيل عن أولد ترافورد وخوض تحدٍ جديد.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن بوجبا لديه العديد من العروض الكبرى، من بينها ريال مدريد، الذي يسعى لضمه من أجل إرضاء زين الدين زيدان، الذي يعتقد أن مواطنه سيعطي قفزة نوعية لوسط الريال.

ومع ذلك، يبدو أن رغبة مينو رايولا هي نقل بوجبا لنادٍ آخر غير ريال مدريد، حيث يمتلك اللاعب عرضين آخرين من يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

من جهته، تخلى مانشستر يونايتد عن تمسكه باستمرار بوجبا مع الفريق الموسم المقبل، وبدأ بالفعل في البحث عن بديل.