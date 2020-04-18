الطالع الفلكي السّبت 18/4/2020..أصُول التّواصُل!

*القمر فى الرّبع الرّابع، القمر فى الحُوت.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَل من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 13 أبريل - 14 مايو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى فَرْغْ المُؤخّر من 16 أبريل - 28 أبريل.





اليوم 10 برمودة قبطى ، 18 نيسان رُومى، 25 شعبان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (مين الواد الحِليوَة دَه؟ مِشْ تِسلَم عليّا يا حبِيبى؟)-أسلّم عليها يَاماما ؟ (سعيد صالح من مسرحيّة البيجامة الحمراء-1967)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد فى الحَمَلْ يُسدّس الزّهرة فى الجَوْزَاء - غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

عطارد يُسدّس الزّهرة ،التسديس يكون بين كوكبيْن بينهما مسافة 60 درجة لاغير وعادةً يكون ميمُون مسعود العاقبة رغم أنه أقل تأثيراً من التثليث (التثليث كوكبين بينهما 120 درجة) يكون هذا التسديس فى أدقّ درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى السّابعة و36 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة، ماذا يعنى هذا؟





الزهرة ترمزللعاطفة وعطارد يرمز للمهارات الكلامية والعمليات المنطقيّة ، مع هذا التسديس ربما وجدت تلك المُفردات المُناسبة/عطارد لتتواصل مع آنسة بقصد الزواج/الزّهرة بكل لباقة ولطف مُتّبعاً الأصول والتقاليد ، لن تفتقر للمنطق/ عطارد لإقناع أسرتها بإمكاناتك وهدفك تكوين أسرة/الزهرة ، هذا التسديس مُناسب لإرجاع مُطلقة لعصمة زوجها ، الترويج عن منتجاتك التجارية خصوصاً ما يتعلق منها بالفواكه جميلة الشكل والمذاق مروراً بمنتجات التجميل و مفروشات الديكور والمجوهرات و اللوحات الفنية والأزياء وانتهاءً بالعطور، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لاتقدّم وعوداً بأمور العاطفة إلاّ بعد الإستماع لنصائح إناث العائلة ، فكّر مرّتيْن قبل أن تُغيّر وظيفتك الحاليّة ، أو تتقدم لخطبة جديدة إن كنت عازباً.





برج الثور: قد تفترض أن الآخَر يفهم قصدك بينما يفهم شيئاً آخر تماماً، كُن أكثر وضوحاً وانْتَقِ مفرداتك بعناية.





برج الجوزاء: التعبير عن عاطفتك لا يجب أن يكون بالضرورة مالياً وأنت لا تفتقر للكلمات الرقيقة ،هذا مطلوب فى تواصلك مع والدتك وأفراد الجنس الآخر.

برج السّرطان: الطعام الشهىّ مُنَمّق المظهر لايعنى بالضرورة خلوّه من الأمراض ، كذلك البذلات الأنيقة والفساتين الزاهية ، درهم وقاية.





برج الأسد: ضع أموالك بين ضلوعك ولا تُبدِ أيّة إشارة لمركزك المالى خاصّةً أمام صيّادى الثروات ،أعداء النجاح والحسودين.

برج العذراء : من نقل لك نقل عنك ،إبتعد عن النميمة وتأكد من أن الرتوش و البهارات غالباً ما يتم إضافتها دون وعى.





برج الميزان: رُبّما واجهت تأخيرات لتكتشف أنها كانت لصالحك لتتأكد من المثل القائل كل تأخيرة وفيها خيرة.





برج العقرب: إبحث فى النوتة القديمة عن الزملاء وتواصل معهم وقدّم المساعدة للمُحتاج ، بإمكانك البدء بأحد أقاربك والذى قد يكون فى أمسّ الحاجة لك.





برج القوس: أنت إنسان بمايكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بمايكفى لتعتذر عنها ، ولا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك ، أو والديْك.





برج الجدى: إسترجاع الخبرات السابقة بسرعة خاطفة وتذكر الدروس المستفادة من الماضى مفيد لحل مشكلة تُعرَض عليك ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الدّلو: إن كنت مُتزوّجاً فأنت فى شهر عسل جديد بمشيئة الله تَعَالى، إن كنت عازباً ففرصتك للعثورعلى العروس مرتفعة وإلا ،فأنت تقلّب صفحات الإنترنت.



