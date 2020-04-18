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مدرب برشلونة يرد على أنباء طلب ميسي ضم نيمار

السبت 18/أبريل/2020 - 08:47 ص
ميسي
ميسي
محمد الدمتناوي
نفى كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن عدم تحدث الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي معه بشأن ضم نيمار للبارسا.

وقال سيتين خلال مقابلة صحفية:" ميسي لم يتحدث معي بشأن ضم نيمار، لا أعتقد أنه يفعل ذلك".

وواصل:" نيمار أو لاوتارو مارتينيز اللاعبان كلاهما جيدان بالنسبة لبرشلونة".

وأكمل:" لا أعرف هل سيكمل راكيتيتش مع الفريق أم لا، لم يتحدث معي بشأن ذلك وأنا سعيد بمستواه".

وأتم:" هناك بعض اللاعبين في ريال بيتيس أتمنى ضم أحدهم في برشلونة، هم لديهم القدرة الكافية لذلك".
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