مدرب برشلونة يرد على أنباء طلب ميسي ضم نيمار

نفى كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن عدم تحدث الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي معه بشأن ضم نيمار للبارسا.





وقال سيتين خلال مقابلة صحفية:" ميسي لم يتحدث معي بشأن ضم نيمار، لا أعتقد أنه يفعل ذلك".





وواصل:" نيمار أو لاوتارو مارتينيز اللاعبان كلاهما جيدان بالنسبة لبرشلونة".





وأكمل:" لا أعرف هل سيكمل راكيتيتش مع الفريق أم لا، لم يتحدث معي بشأن ذلك وأنا سعيد بمستواه".





وأتم:" هناك بعض اللاعبين في ريال بيتيس أتمنى ضم أحدهم في برشلونة، هم لديهم القدرة الكافية لذلك".

إدارة



