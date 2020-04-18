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بديل فتحي.. حقيقة تعاقد الأهلي مع ظهير أيمن أجنبي

السبت 18/أبريل/2020 - 08:53 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
الفجر الرياضي
بدأت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح البحث عن ضم مهاجم أجنبي للفريق في فترة الانتقالات الصيفية وأغلقت فكرة ضم ظهير أيمن مؤقتاً.

وذكرت تقارير صحفية أن فكرة ضم ظهير أيمن أجنبي مستبعدة تماماً، حيث من المرجح أن يكون بديل فتحي لاعباً مصرياً.

وأوضح المصدر، أن اسم حمدي النقاز لم يتم طرحه على الإطلاق على لجنة التخطيط، مبدياً دهشته من التقارير التي تؤكد إنتقاله للأهلي.

يذكر أن النقاز فسخ عقده مع نادي الزمالك في شهر ديسمبر الماضي، لينتقل لنادي سودوفا الليتواني.

وحصل النقاز على حكم بتغريم الزمالك مبلغ مليون وربع المليون دولار، هي قيمة مستحقاته المتأخرة مع الزمالك.

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رياضة بديل فتحي الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد فتحي

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