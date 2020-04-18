Advertisements

إجراءات جديدة بحق المسافرين بسبب كورونا في كندا

السبت 18/أبريل/2020 - 09:33 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

 ألزمت هيئة النقل في كندا، اليوم السبت، جميع ركاب الطائرات بوضع كمامة طبية لتغطية الوجه أثناء السفر وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

 

وأشار وزير النقل الكندي، مارك جارنو، الذي أعلن عن القرار الجديد المتخذ، في تصريحات صحفية لموقع "CBC"، إلى ضرورة وضع المسافرين كمامات على وجوههم أثناء عملية ركوب الطائرات والرحلات الجوية المختلفة، وأيضا خلال وجودهم في المطارات الكندية.

 

وأطلقت شركة "أير كندا"، إجراءات مماثلة منذ فترة وجيزة أوصت خلالها بضرورة وضع المسافرين كمامات أثناء ركوب طائراتها، لافتة إلى أنه "يمكن للركاب إحضار كمامات خاصة بهم والتي يمكن أن تكون كمامة قماشية أو كوفية أو أي شيء مماثل. كما سيطلب من الركاب إنزال الكمامات خلال المراجعة الأمنية".

 

وكانت هيئة الإحصاء الكندية، قد أعلنت عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9 في المئة خلال الشهر الماضي بسبب قيود السفر وإغلاق الأعمال لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى انخفاض النمو 2.6 في المئة خلال الربع الأول، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكافحة الفيروس كورونا في كندا كندا فيروس كورونا انتشار الفيروس

أخبار تهمك

سأنتقل إلى الأهلي.. الساحر البرازيلي يصدم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحصل على مستحقات صفقة أجايي

منذ حوالي 21 ساعة

"الأوقاف" تحسم أمر فتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ ساعة و 25 دقيقة

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ يوم

حرب صينية أمريكية.. عمرو أديب يفجر مفاجآت عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتراجع عن تجديد إعارة رمضان صبحي

منذ 19 دقيقة

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يحدد أهم صفقة في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. فيروس "كورونا" يفجع راغب علامة

منذ حوالي 4 ساعات

"بالبكاء".. فنان مصري يناشد السيسي بالرجوع إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

منذ يوم

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على سعر فستان عقد قران ياسمين صبري على أبو هشيمة

منذ حوالي 7 ساعات

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

الطائرة "سيئة السمعة".. ما مصير بوينج 737 ماكس؟

البلاستيك والبرتقال.. أبرز الحيل الصينية لمواجهة كورونا (صور)

ترامب يعلن تشديد الإجراءات على المسافرين.. بسبب كورونا

الكمامة وحدها لا تكفي.. خطوات تحميك وعائلتك من فيروس كورونا

رئيس الوزراء الكندي يشدد القيود على حركة التنقل تحسبًا لكورونا

كندا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا إلى 12 ألفا و 924حالة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:37 ص

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

11:40 م

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

09:05 ص

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

06:21 م

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

07:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"