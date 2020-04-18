إجراءات جديدة بحق المسافرين بسبب كورونا في كندا

ألزمت هيئة النقل في كندا، اليوم السبت، جميع ركاب الطائرات بوضع كمامة طبية لتغطية الوجه أثناء السفر وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأشار وزير النقل الكندي، مارك جارنو، الذي أعلن عن القرار الجديد المتخذ، في تصريحات صحفية لموقع "CBC"، إلى ضرورة وضع المسافرين كمامات على وجوههم أثناء عملية ركوب الطائرات والرحلات الجوية المختلفة، وأيضا خلال وجودهم في المطارات الكندية.

وأطلقت شركة "أير كندا"، إجراءات مماثلة منذ فترة وجيزة أوصت خلالها بضرورة وضع المسافرين كمامات أثناء ركوب طائراتها، لافتة إلى أنه "يمكن للركاب إحضار كمامات خاصة بهم والتي يمكن أن تكون كمامة قماشية أو كوفية أو أي شيء مماثل. كما سيطلب من الركاب إنزال الكمامات خلال المراجعة الأمنية".

وكانت هيئة الإحصاء الكندية، قد أعلنت عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9 في المئة خلال الشهر الماضي بسبب قيود السفر وإغلاق الأعمال لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى انخفاض النمو 2.6 في المئة خلال الربع الأول، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.