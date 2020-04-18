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تايلاند تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 09:34 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أعلن مسؤول كبير في تايلاند، اليوم السبت، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي ليصل اجمالي عدد المصابين في البلاد الى 2733 حالة، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال تايسين ويسانويوثين، المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة مركز كوفيد 19، إن 11 من الحالات الجديدة كانت في بانكوك ولها تاريخ من الذهاب إلى الأماكن العامة.

وأضاف أنه لم ترد أنباء عن حالات وفاة جديدة، كما تعافي 1787 شخصا. وقد أبلغت تايلاند عن 47 حالة وفاة منذ تصاعد تفشي المرض في يناير.

وفي وقت سابق، أبلغت تايلاند عن 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة، يوم الخميس، من بينهم مواطن فرنسي عمره 74 عاما.

وقال متحدث باسم مركز إدارة CoVID -19 الحكومي إن رجلا تايلنديا عمره 82 عاما توفي أيضا.

وتشمل الحالات الجديدة خمسة تايلانديين عادوا إلى وطنهم من إندونيسيا، كانوا قد سافروا إلى مقاطعة جنوب سولاويزي لحضور تجمع ديني الشهر الماضي قبل تأجيل الحدث.

أبلغت تايلاند عن 2423 حالة إصابة و32 حالة وفاة، بينما تعافى 940 مريضًا وعادوا إلى منازلهم منذ بدء تفشي المرض في يناير.

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