جواد جعفري بحتفل بمرور 45 عام على ظهوره الأول بعالم بوليوود





احتفل النجم الهندي جواد جعفري بمرور 45 عام على دخوله عالم سينما بوليوود بأن أجرى حوار مميز لموقع "إنديا توداي"، احتفالا بهذه المناسبة المميزة.





وحسبما ذكر الموقع، عبر جواد عن سعادته بهذه السنوات التي قضاها كجزء من عالم بوليوود السحري، وعبر عن امنياته في ان يستمر عطائها لسنوات كثيرة مستقبلية.





وقال الموقع أن جواد كان ظهوره الأول بعالم سينما بوليوود في عام 1985 عبر ظهوره في فيلم Meri Jung الذي شارك في بطولته النجم أنيل كابور.





وعبر جواد جعفري عرفت بوليوود للمرة الأولى شخصية الشرير الراقص، إذ لم يسبق أن قدمت شخصية الشرير في افلام بوليوود كشخص مرح راقص قبل ظهوره.



