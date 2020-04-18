مع اقتراب رمضان.. الإمارات تواصل استمرارها في محاصرة "كورونا"

تستمر دولة الإمارات في مبادراتها النوعية لمحاصرة تداعيات انتشار فيروس"كورونا" في المجتمع، وتحديداً الأفراد الذين تأثرت ظروفهم جراء الوباء، إلى جانب ما تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخيرية بإطلاق إجراءات حماية اجتماعية بالتزامن أيضاً مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل، وفقًا لصحيفة الاتحاد.

وأطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة «أنتم بين أهلكم» لكفالة ورعاية أسر المتوفين كافة بسبب «كورونا» من جميع الجنسيات في الدولة، بهدف الوقوف مع هذه الأسر، جراء ما تعرضت له، وتأمين متطلباتها واحتياجاتها معيشياً وتربوياً وصحياً، عبر آلية مرنة تضمن الاستجابة السريعة، والوصول إلى تلك الأسر المتضررة.

وقد تتعدد المبادرات الهادفة إلى مساعدة المصابين من العمال والمستأجرين وأصحاب الحاجة، في تجسيد لأبهى صور التلاحم المجتمعي، في ظل هذه الظروف، بالتزامن مع إطلاق مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية حملة توزيع الطرود الغذائية «الروشن الرمضاني» على الأسر المسجلة لدى وزارة تنمية المجتمع في جميع أنحاء الدولة.

واختتمت الصحيفة الإماراتية افتتحايتها، بقولها أن هذه المبادرات، هي نتاج ثقافة، نشأ عليها المجتمع الإماراتي الذي ينظر بكل احترام وتقدير لما تبذله القيادة الرشيدة من جهود إنسانية محلية، وإغاثة عالمية جابت الدنيا لمساعدة الدول على مجابهة هذا الوباء، تأكيداً لأهمية التكاتف والوحدة، سواء في المجتمعات المحلية أو على المستوى الدولي للخروج من هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.