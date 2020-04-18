Advertisements

مع اقتراب رمضان.. الإمارات تواصل استمرارها في محاصرة "كورونا"

السبت 18/أبريل/2020 - 09:51 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

تستمر دولة الإمارات في مبادراتها النوعية لمحاصرة تداعيات انتشار فيروس"كورونا" في المجتمع، وتحديداً الأفراد الذين تأثرت ظروفهم جراء الوباء، إلى جانب ما تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخيرية بإطلاق إجراءات حماية اجتماعية بالتزامن أيضاً مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل، وفقًا لصحيفة الاتحاد.

 

وأطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة «أنتم بين أهلكم» لكفالة ورعاية أسر المتوفين كافة بسبب «كورونا» من جميع الجنسيات في الدولة، بهدف الوقوف مع هذه الأسر، جراء ما تعرضت له، وتأمين متطلباتها واحتياجاتها معيشياً وتربوياً وصحياً، عبر آلية مرنة تضمن الاستجابة السريعة، والوصول إلى تلك الأسر المتضررة.

 

وقد تتعدد المبادرات الهادفة إلى مساعدة المصابين من العمال والمستأجرين وأصحاب الحاجة، في تجسيد لأبهى صور التلاحم المجتمعي، في ظل هذه الظروف، بالتزامن مع إطلاق مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية حملة توزيع الطرود الغذائية «الروشن الرمضاني» على الأسر المسجلة لدى وزارة تنمية المجتمع في جميع أنحاء الدولة.

 

واختتمت الصحيفة الإماراتية افتتحايتها، بقولها أن هذه المبادرات، هي نتاج ثقافة، نشأ عليها المجتمع الإماراتي الذي ينظر بكل احترام وتقدير لما تبذله القيادة الرشيدة من جهود إنسانية محلية، وإغاثة عالمية جابت الدنيا لمساعدة الدول على مجابهة هذا الوباء، تأكيداً لأهمية التكاتف والوحدة، سواء في المجتمعات المحلية أو على المستوى الدولي للخروج من هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا شهر رمضان الامارات

أخبار تهمك

"الأوقاف" تحسم أمر فتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ حوالي 16 ساعة

حرب صينية أمريكية.. عمرو أديب يفجر مفاجآت عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يحدد أهم صفقة في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ ساعة و 25 دقيقة

سأنتقل إلى الأهلي.. الساحر البرازيلي يصدم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

"بالبكاء".. فنان مصري يناشد السيسي بالرجوع إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على سعر فستان عقد قران ياسمين صبري على أبو هشيمة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فيروس "كورونا" يفجع راغب علامة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على مستحقات صفقة أجايي

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يتراجع عن تجديد إعارة رمضان صبحي

منذ ثلث ساعة

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

منذ يوم

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ أقل من ساعتين

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مجلس الوزراء الإماراتي يعلن عن الدوام للموظفيين في المناسبات بالعام الدراسي

الإمارات تكثف جهودها الإنسانية والإغاثية والتنموية في المحافظات اليمنية

الهلال الأحمر الإماراتي يوزع 500 سلة غذائية في "زنجبار"

الإمارات تواصل تقديم مساعداتها الإنسانية والإغاثية لأهالي "تريم"

نادي القضاة يوضح طبيعة عمل مبادرة أهل مصر لمجابهة كورونا

كاتبة: الوعي المجتمعي هو خط الحماية الرئيسي للإمارات في مواجهة كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:37 ص

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

11:40 م

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

09:05 ص

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

06:21 م

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

07:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"