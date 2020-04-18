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لهذا السبب.. نيللي كريم مطلوبة على جوجل

السبت 18/أبريل/2020 - 09:44 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
تصدرت الفنانة نيللي كريم مركزًا متقدمًا في قائمة الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"،وذلك بعد استضافتها أمس في برنامج "لايف من الدوبلاكس" مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا.


وتحدثت نيللي كريم خلال اللقاء عن أمور كثيرة منها الضرر الذي لحق بها من كثرة بكائها في الأعمال الفنية مما أدى إلى احداث فتق في عينها وجعلها تُجري عملية جراحية في عينها وأمرها الطبيب بعدم البكاء لمدة 6 أشهر.

كما ردت نيللي كريم على من يزعمون أن أدوارها كئيبة، حيق قالت أنا لم أقم بأدوار كئيبة ولكنها أدوار عميقة ، وأقدم هذا العام لأول مرة دور كوميدي.


وفي سياق آخر،تخوض الفنانة نيللي كريم السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "بـ 100 وش"، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو الدالي،ﺇﺧﺮاﺝ كاملة أبو ذكري،بطولة نيللي كريم،آسر ياسين،محمد مغربي، مصطفى درويش،لؤي عمران، شريف دسوقي،علا رشدي.

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