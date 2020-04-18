بعد ظهورها في القليوبية.. آلية الوقاية من خطر الخفافيش

عقب الدكتور علاء مرشدي، عميد كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق سابقا، على رصد عدد من الخفافيش في بيت مهجور بإحدى قرى محافظة القليوبية، موضحا أن هناك عدة أنواع من الخفافيش، والموجود منها في مصر مختلف عن الموجود في الصين في أمور، ومتشابه في أخرى.





وأشار "مرشدي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن خطورة الخفاش أنه يمكن أن يكون حاضنا لفيروس ما، وينقله للإنسان، معقبا: "لا نستهون بالخفاش، فهو عامل نقل أمراض مهم".





واستبعد عميد كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق سابقا، أن تكون أنواع الخفافيش الموجودة في مصر ناقلة لفيروس كورونا.





وأوضح أن الخفاش ينقل العدوى للإنسان عن طريق الطعام، وغسيل الطعام يكفي لقتل أي فيروسات ينقلها لنا الخفاش.



