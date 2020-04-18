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اليابان تسجل 10 آلاف إصابة مؤكدة بكورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 09:45 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أعلنت هيئة الإذاعة العامة NHK، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس الجديد المؤكدة في اليابان ارتفع إلى 10000 يوم السبت بعد أيام فقط من تمديد حالة الطوارئ لتشمل الدولة بأسرها في محاولة لإبطاء انتشار الفيروس.

ناشد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الجمعة الأمة بالبقاء في منازلهم حيث سجلت الحالات الجديدة رقما قياسيا في العاصمة طوكيو، ودفعت المخاوف من أن الخدمات الطبية قد تفشل في المناطق الريفية التي تضم العديد من كبار السن إلى توسيع حالة الطوارئ من سبع مناطق أصلية.

توفي أكثر من 200 شخص سبب الفيروس في اليابان، لكن لا تزال طوكيو المنطقة الأكثر تضررا، حيث سجلت 201 إصابة جديدة يوم الجمعة وحده - وهو رقم قياسي جديد.

وذكرت ان اتش كيه 181 حالة جديدة يوم السبت، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

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