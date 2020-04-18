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حقائق غريبة وغير متوقعة تعرفها لأول مرة عن نيللي كريم.. وهذا هو مطربها المفضل

السبت 18/أبريل/2020 - 09:45 ص
نيللي كريم
نيللي كريم
أفصح بعض الأشخاص المقربون من الفنانة نيللي كريم عن عدة حقائق عنها من خلال رسائل، وذلك خلال لقاءها في برنامج أبلة فاهيتا علي قناة on الفضائية.

ومن تلك الحقائق، أنها بالفعل سامحت زميلها إسلام إبراهيم الذي تسبب في حادث لها أثناء تصوير مسلسل "مية وش"، والذي أدي إلي تمزق في قدمها الأيمن، وأكدت نيللي كريم أن الأمر لم يكن بيده وهي لم تغضب منه قط. 
 
وأفصحت صديقة نيللي كريم عن حقيقة غريبة للغاية، حيث أنها قامت بارتداء بنطلون بيچامة تحت فستانها في إحدي المهرجانات عند صعودها علي الـ"ريد كاربت"، وفسرت نيللي هذا الحدث أنها تفاجأت بكون الفستان شفاف جدًا ولم تجد أمامها حل سوى ارتداء بنطلون البيچامة لأنها لم تكن لديها بديل غيره حينها. 
 
وأيضًا مطرب نيللي كريم المفضل هو حمدي بتشان، ومن الحقائق التي أكدتها نيللي قالت أعشق أغنية "كلمني فهمني" وأقوم بتشغيل تلك الأغنية إذا كنت في طريق سفر طويل وأقوم بقيادة السيارة، وأفصحت إبنتها الصغيرة كندة عن حقيقة من حقائقها بأن الدجاج التي تطهيه نيللي سيء للغاية ، أما إبنتها سيليا ترى أن من حقائق نيللي أنها لا تجعل أحد يستخدم برفيوم "Dior" الخاص بها. 

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