نيللي كريم تتصدر تريند جوجل بعد هذه التصريحات

تصدرت الفنانة نيللي كريم تريند جوجل اليوم بعد التصريحات العديدة التي أدلت بها خلال لقاءها في برنامج تقدمه الدمية أبلة فاهيتا على قناة on.





وأكدت نيلي كريم أنها سامحت زميلها إسلام إبراهيم أثناء تصوير مسلسل "مية وش"، لأنه أدى ألى تمزق في قدمه اليمنى، قائلة " الأمر لم يكن بيده"

وأعلنت نيللي كريم أنها ارتدت بنطالون بيجامة تحت فستانها في إحدى المهرجانات عند صعودها علي red carpet، نظرا لأنها تفاجئت بأن الفستان شفاف للغاية ولا يوجد حل سوى ذلك.

وكشفت نيللي كريم عن مطربها المفضل قائلة "حمدي بتشان"، وتعشق أغنية كلمني فهمني وتستمع إليها أثناء السفر.



