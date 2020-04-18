صحيفة: "جونسون" حريص على العودة للعمل بعد التعافي من كورونا

كان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حريصًا على العودة إلى العمل بعد عودته من مستشفى سانت توماس في العاصمة لندن، حيث أمضى أسبوعًا بعد تدهور حالته بسبب فيروس كورونا الجديد COVID-19، كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، نقلاً عن مصادر على دراية بالتطور.





ووفقًا للصحيفة، فإنه مع ذلك، كانت صديقة "جونسون" الحامل كاري سيموندز، التي ظهرت عليها أيضًا أعراض فيروس كورونا الجديد، وكذلك أطباء رئيس الوزراء، لا تزال تشعر بالقلق من أنه قد يكون من السابق لأوانه السياسي أن يعود إلى المقعد، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".





وحسب المتحدث باسم رئيس الوزراء، فقد أجرى "جونسون"، أيضًا، اتصالاً مع وزير الخارجية الأول ونائبه خلال الوباء دومينيك راب قبل أيام قليلة وكان الآن "يركز تمامًا على التعافي".





ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن المتحدث باسم "جونسون" قوله "إنه يواصل تعافيه في تشيكرز. إنه لا يقوم بعمل حكومي. أثبتت نتائج اختبار بوريس جونسون أنه مصاب بفيروس كورونا الجديد في أواخر شهر مارس وتم إدخالها إلى المستشفى في 5 أبريل بعد أن تسببت الأعراض الناجمة عن الإكليل، بما في ذلك السعال وارتفاع درجة الحرارة، في تدهور حالته".





ووفقًا لتقارير رسمية، قد تلقى رئيس الوزراء "العلاج القياسي بالأكسجين" في المستشفى، وتم إطلاق سراحه بعد أسبوع بعد تحقيق "تقدم جيد" واختبار سلبي للعدوى.



