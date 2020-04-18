روسيا تسجل 40 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 40 وفاة جديدة في البلاد، بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 313.

وسجلت وزارة الصحة الروسية، 4765 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 36702، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

سجلت وزارة الصحة الروسية، اليوم الجمعة، 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو.

وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، أن المتوفين عانوا كذلك من أمراض مزمنة، فيما تراوحت أعمارهم من 34 إلى 91 عاما، مشيرًا إلى أن المرضى كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وتم تشخيص إصابتهم بالداء.

وسجلت في روسيا حتى اليوم 30008 إصابات مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بما في ذلك 273 وفاة و2590 حالة شفاء.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.