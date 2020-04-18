Advertisements

كيم كارداشيان تنشر لقطات جديدة لها من جلسة تصوير عن SKIMS

السبت 18/أبريل/2020 - 10:04 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

تستغل نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان فترات العزل المنزلي، والتصاق غالبية سكان الكوكب بمنصات التواصل، بقيامها بالترويج لماركتها الخاصة من الملابس الداخلية SKIMS.

ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات جديدة نشرتها كيم ظهرت خلالها مرتدية لمجموعة من الإطلالات من تصميمات هذه الماركة التي يساهم في تصميم ازيائها زوجها مغني الراب الشهير كاني ويست.

وقالت الصحيفة أن اللقطات التي ظهرت بها كيم، كانت ترتدي خلالها نوع من هذه الملابس يحمل اسم Stretch Rib مخصص لقضاء الوقت على الشاطئ.

جدير بالذكر أن كيم كارداشيان سبق لها وأعلنت عن مساهمتها في محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد بطريقتها الخاصة، وذلك بتبرعها بمليوني دولار، لمستشفيات مدينة لوس أنجلوس.

أخبار تهمك

عاجل.. فيروس "كورونا" يفجع راغب علامة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتراجع عن تجديد إعارة رمضان صبحي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحصل على مستحقات صفقة أجايي

منذ حوالي 21 ساعة

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ ساعة و 25 دقيقة

تعرف على سعر فستان عقد قران ياسمين صبري على أبو هشيمة

منذ حوالي 7 ساعات

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يحدد أهم صفقة في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

سأنتقل إلى الأهلي.. الساحر البرازيلي يصدم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

منذ يوم

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ يوم

"بالبكاء".. فنان مصري يناشد السيسي بالرجوع إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ حوالي 16 ساعة

"الأوقاف" تحسم أمر فتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

حرب صينية أمريكية.. عمرو أديب يفجر مفاجآت عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:37 ص

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

11:40 م

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

09:05 ص

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

06:21 م

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

07:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"