كيم كارداشيان تنشر لقطات جديدة لها من جلسة تصوير عن SKIMS





تستغل نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان فترات العزل المنزلي، والتصاق غالبية سكان الكوكب بمنصات التواصل، بقيامها بالترويج لماركتها الخاصة من الملابس الداخلية SKIMS.





ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات جديدة نشرتها كيم ظهرت خلالها مرتدية لمجموعة من الإطلالات من تصميمات هذه الماركة التي يساهم في تصميم ازيائها زوجها مغني الراب الشهير كاني ويست.





وقالت الصحيفة أن اللقطات التي ظهرت بها كيم، كانت ترتدي خلالها نوع من هذه الملابس يحمل اسم Stretch Rib مخصص لقضاء الوقت على الشاطئ.





جدير بالذكر أن كيم كارداشيان سبق لها وأعلنت عن مساهمتها في محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد بطريقتها الخاصة، وذلك بتبرعها بمليوني دولار، لمستشفيات مدينة لوس أنجلوس.