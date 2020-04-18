إجراء أول جلسة غسيل كلوي لمصاب بكورونا في مستشفى عزل تمى الأمديد

صرح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، بإجراء أول جلسة غسيل كلوى، طواريء، لحالة مصابة فيروس كورونا، مقيمة بالحجر الصحي بتمى الأمديد.





وأوضح وكيل صحة الدفهلية، في تصريحات اليوم السبت، أن الحالة أصيبت بمضاعفات حادة بالكلى، بسبب هذا المرض اللعين.





وأعرب وكيل صحة الدقهلية، عن تقديره، لمقاتلي الجيش الأبيض بالحجر الصحي بتمى الأمديد.



