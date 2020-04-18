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كريم بنزيما يرغب في العودة لفريقه السابق

السبت 18/أبريل/2020 - 10:01 ص
بنزيما
بنزيما
أكد كريم بنزيما نجم ريال مدريد أن يأمل في العودة مجددا لفريق أوليمبيك ليون في المستقبل القريب، مشيرا إلى أنه سعيد للغاية في الملكي حاليا.

ولم يستبعد بنزيما فكرة العودة إلى النادي الذي رحل عنه إلى فريق العاصمة الاسبانية عام 2009 مقابل 35 مليون يورو وحاز مع ريال مدريد العديد من الألقاب المحلية بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات.

وقال بنزيما البالغ 32 عاما لشبكة نادي ليون في بث مباشر: "لا أغلق الباب أمام إنهاء مسيرتي في ليون".

وأضاف المهاجم الذي جدد عقده مع النادي الملكي قبل فترة قصيرة لثلاثة مواسم جديدة: "الجميع يدرك مدى تعلقي بنادي ليون، لقد وصلت إلى ما وصلت إليه بفضل ليون. لن أعود في المستقبل القريب لأنني ألعب حاليا في النادي الذي يعتبر الأفضل في العالم".

وأوضح: "لدي الكثير للقيام به. بعد ذلك لا أدري ماذا سيحصل. في كل الأحوال سأعود إلى ليون بكل تأكيد أكان كلاعب كرة قدم أو في مجال آخر. لا أغلق الباب".

وخاض بنزيما 148 مباراة في صفوف ليون سجل خلالها 66 هدفا وأحرز معه بطولة فرنسا 4 مرات.

كما خاض 81 مباراة مع المنتخب الفرنسي، المبعد عنه منذ عام 2015 على خلفية فضيحة ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا بشريط فيديو اباحي، وسجل خلالها 27 هدفا مع "الديوك".

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ليون كريم بنزيما ريال مدريد

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