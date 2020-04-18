التنمية المحلية: كل يوم يمر على مصر بسلام "عيد ربيع"

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: إن هناك تواصل مستمر بين الوزارة والمحافظين لمتابعة تطبيق كافة القرارات المعلنة بشأن يوم شم النسيم، والتصدي للمخالفين.





وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن هناك تكليفات محددة بغلق جميع المتنزهات العامة، والشواطىء لمنع التجمعات حفاظا على أرواح المواطنين، فضلا عن اغلاق كافة وسائل المواصلات العامة داخل المحافظات، وبينها للحد من أي كثافات أو تجمعات.





وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن كل يوم يمر على مصر بسلام وخير هو عيد ربيع، مضيفا: "نتحمل مع مصر الفترة دي، واللي جاي أحسن".



