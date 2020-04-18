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الأهلي يتراجع عن تجديد إعارة رمضان صبحي

السبت 18/أبريل/2020 - 10:11 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
حسام مجدي
اتخذ النادي الأهلي قرارا مفاجئا بشأن رمضان صبحي لاعب الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وقرر النادي الأهلي التراجع عن فكرة تجديد إعارة رمضان صبحي مع الفريق في نهاية الموسم.

وينوي مسئولو القلعة الحمراء التقدم بعرض بقيمة 3.5 مليون دولار لشراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي إذا كان نادي هيدرسفيلد يرغب في بيعه.

يذكر أن إعارة رمضان صبحي مع الأهلي تنتهي بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي وأكد اللاعب ان لديه رغبة في استكمال رحلة الاحتراف في الخارج.

ويملك رمضان صبحي العديد من العروض لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة من الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري التركي.



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