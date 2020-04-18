علا رشدي تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل وكواليس أعمالها في رمضان 2020

كيف كانت تجربتك في مسلسل "ونحب تاني ليه"؟



ما الشخصية التى تجسيدها خلال هذا العمل؟



ما المواقف الطريفة التي حدثت أثناء التصوير؟

ما الذي جذبك للمشاركة فى مسلسل "100 وش"؟



كيف جاء ترشيحك للدور؟



ما هي أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء التصوير؟



وكيف كانت كواليس العمل مع نيلي كريم وأسر ياسين؟



هل أثرت الكورونا على مشاهد المسلسل سواء في "100 وش" أو"نحب تاني ليه"؟



تغيبت عن الدراما ٥ سنوات.. هل وجدت تغيير عند عودتك ؟



ما أسباب غيابك هذه المدة وما هي الأنشطة التي كنتي تقمين بها وقتها؟



كيف تري المنافسة الرمضانية المرتقبة..وما المسلسلات التي لفتت انتباهك؟



ماهي معايير اختيارك للدور المقدم لك؟



ما الشخصية التي تتمني أن تقدميها خلال الفترة المقبلة؟



مع من من نجوم الزمن الجميل كنت تتمنى الوقوف أمامهم؟



ما أقرب الأعمال الفنية التي قدمتها إلي قلبك؟



قريباً سيكون مسلسل "100 وش"، لأن الدور مختلف وأنا متحمسة له كثيراً.





هل سنرى علا رشدي قريبا مع زوجها أحمد داود في عمل في؟

أتمني ذلك بالتأكيد، ولكن ننتظر عمل مكتوب بشكل جيد مناسب لنا.



في نهاية حديثنا ...كيف تقضي أوقاتك في المنزل خلال فترة الحظر؟



مع الأولاد، وأحاول أمارس رياضة، أعمل أكل جديد، ولكن اكثر شيء أفعله هو النوم و الأكل.

بدأ حبها للتمثيل من الصغر حيث شاركت في العديد من المسرحيات في أمريكا حتي بعد تخرجها من الجامعة حصلت علي درجة الماجسيتير الشرفية في مجال إدارة الأعمال، ثم بعد ذلك شاركت في عدد من الأعمال الفنية من أولها كان فيلم "السلم والثعبان" ثم توالت أعمالها، وهى الآن تعيش حالة من النشاط الفني، حيث تخوض السباق الرمضاني المرتقب بمسلسلي هما "ونحب تانى ليه، 100 وش".أجري "الفجر الفني" حواراً خاص مع الفنانة علا رشدي، التى تحدثت عن تجربتها في مسلسل "ونحب تاني ليه"، المواقف الظريفة التي جمعتها مع ياسمين عبد العزيز، تفاصيل شخصيتها في مسلسل "100وش"، وأمور كثيرة خاصة بها.وإلى نص الحوار:سعدت جداً بتجربتي في هذا العمل، وحبيت المشاهد مع ياسمين عبد العزيز لأن مشاهد دمها خفيف.نيفين الصاحبة المقربة ل "غالية" التى تجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز.هي ياسمين دمها خفيف و فريق العمل كله لذيذ جداً و مرح، وكواليس العمل كانت جميلة وملئية بالمواقف الظريفة.من أولي الأسباب وجود المخرجة كاملة أبو ذكري، كما أن الدور مختلف بالنسبة لي، ولم أقدمه من قبل.الأستاذة كاملة أبو ذكرى هي التي رشحتني و الكاستينج ديركتور مودي شاهين.المشاهد التي يوجد فيها النصابين، محتاجة تركيز في الشخصية جداً.أسر صديقي وأعرفه من فترة طويلة، واكتشفت نيللي كريم في المسلسل، فهي طيبة و شخصيتها قوية و ملتزمة جداً، وأنا حبتها جداً وسعيدة إني اشتغلت معها.لا أعلم إذا كان هيظهر هذا التأثير أم لا، ولكن أكيد أشياء كثيرة اتغيرت و النفسية أيضاً في التصوير، كانت ليست على ما يرام، وكنا بنصور و فيه بعض من القلق والحظر بداخلنا.ممكن أدوار النساء أصبحت أفضل ولكن مازال لابد التركيز أكثر على أدوار النساء القوية في المجتمع.كنت مشغولة بالأولاد في الأعوام الماضية، وكنت بعمل مشاريع علي اليوتيوب زي وجهة مظر.المنافسة ستكون قوية بالطبع، النهاية لافت انتباهي كثيراً ومن وجهة نظري عمل مشرف واصفة ذلك بأنه "خطير"، كما أيضاً سأشاهد مسلسل "ليالينا".إنه يكون دور محوري في الدراما و شخصية مركبة مثل البشر في الحقيقة.أتمني تجسيد شخصية سيكوباتيا.عادل أدهم ومحمود المليجي.