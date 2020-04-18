Advertisements

ساري يضع عينه على منبوذ نابولي لحل أزمة الهجوم

السبت 18/أبريل/2020 - 10:13 ص
ساري
ساري
عبد القادر عرابي
يواصل نادي يوفنتوس الإيطالي رحلة البحث عن رأس حربة جديد، ينضم للفريق خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط النادي الإيطالي بالنجمين، جابريل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي، وماورو إيكاردي نجم نادي إنتر ميلان المعار لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب صحيفة " توتو سبورت " الإيطالية، فإن اسماً جديداً ظهر في دائرة الترشيحات، وهو البولندي " أركاديوش ميليك " نجم نادي نابولي الإيطالي.

وأكدت التقارير، أن أيام ميليك مع نابولي قد انتهت، حيث لم تقم الإدارة بتمديد عقده الذي ينتهي في صيف عام 2021، وبالتالي أصبح في حكم المؤكد، مغادرته لنابولي في الصيف.

وسبق لماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الحالي، أن قام بتدريب ميليك، أثناء تواجد ساري مع نابولي، وبالتالي فهو يعرف قدراته جيداً.

ولن تكلف الصفقة خزائن يوفنتوس مبلغاً كبيراً، في ظل دخول اللاعب لموسمه الأخير، وبالتالي قد يصبح خياراً مناسباً للأزمة الحالية.

انضم ميليك لنابولي في صيف عام 2016 قادماً من أياكس أمستردام الهولندي، في صفقة بلغت 35 مليون يورو، بعد رحيل الأرجنتيني " جونزالو هيجوايين " نحو يوفنتوس.

سجل ميليك 12 هدفاً في 17 مباراة مع نابولي في الدوري الإيطالي، ويحظى بإهتمام أندية ميلان وأتليتيكو مدريد وشالكة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ساري رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

سأنتقل إلى الأهلي.. الساحر البرازيلي يصدم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحصل على مستحقات صفقة أجايي

منذ حوالي 21 ساعة

ريال مدريد يحدد أهم صفقة في الميركاتو الصيفي

منذ 33 دقيقة

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ يوم

"الأوقاف" تحسم أمر فتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يتراجع عن تجديد إعارة رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فيروس "كورونا" يفجع راغب علامة

منذ حوالي 4 ساعات

حرب صينية أمريكية.. عمرو أديب يفجر مفاجآت عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ ساعة و نصف

"بالبكاء".. فنان مصري يناشد السيسي بالرجوع إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على سعر فستان عقد قران ياسمين صبري على أبو هشيمة

منذ حوالي 7 ساعات

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

منذ حوالي 15 ساعة

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

منذ يوم

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:37 ص

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

09:05 ص

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

11:40 م

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

06:21 م

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

07:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"