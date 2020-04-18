ساري يضع عينه على منبوذ نابولي لحل أزمة الهجوم

يواصل نادي يوفنتوس الإيطالي رحلة البحث عن رأس حربة جديد، ينضم للفريق خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وارتبط النادي الإيطالي بالنجمين، جابريل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي، وماورو إيكاردي نجم نادي إنتر ميلان المعار لباريس سان جيرمان الفرنسي.





وبحسب صحيفة " توتو سبورت " الإيطالية، فإن اسماً جديداً ظهر في دائرة الترشيحات، وهو البولندي " أركاديوش ميليك " نجم نادي نابولي الإيطالي.





وأكدت التقارير، أن أيام ميليك مع نابولي قد انتهت، حيث لم تقم الإدارة بتمديد عقده الذي ينتهي في صيف عام 2021، وبالتالي أصبح في حكم المؤكد، مغادرته لنابولي في الصيف.





وسبق لماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الحالي، أن قام بتدريب ميليك، أثناء تواجد ساري مع نابولي، وبالتالي فهو يعرف قدراته جيداً.





ولن تكلف الصفقة خزائن يوفنتوس مبلغاً كبيراً، في ظل دخول اللاعب لموسمه الأخير، وبالتالي قد يصبح خياراً مناسباً للأزمة الحالية.





انضم ميليك لنابولي في صيف عام 2016 قادماً من أياكس أمستردام الهولندي، في صفقة بلغت 35 مليون يورو، بعد رحيل الأرجنتيني " جونزالو هيجوايين " نحو يوفنتوس.





سجل ميليك 12 هدفاً في 17 مباراة مع نابولي في الدوري الإيطالي، ويحظى بإهتمام أندية ميلان وأتليتيكو مدريد وشالكة.



